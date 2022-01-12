Uğur Mumcu'da yeni yılın ilk sergisi açıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - 26 kursiyerin 2 yılda elde ettiği 35 değerli eseri 1 hafta boyunca Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenecek.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu'nun da katıldığı sergi açılışında eserler büyük beğeni topladı.

Sergi açılışına katılanlara teşekkür eden Resim kursu öğretmeni Saadet Atalı, "Pandemi nedeniyle iki yıldır sanattan ve sizlerden ayrı kaldık. Giderek hayatımızın monotonlaştığı ve yaşamdan kopmaya başladık. Bu yıl Akhisar Belediyesi'nin bize sunduğu güzel ortamda özlediğimiz çalışma ortamına döndük. Bunun için Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen çalışma arkadaşlarına kursum adına teşekkür ediyorum. Sergideki eserlerin çoğu pandemi öncesi sergileyemediğimiz resimlerden oluşuyor" dedi.

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