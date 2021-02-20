Uğur Karakuş - Perşembe Gününde Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Uğur Karakuş! İşte, Uğur Karakuş - Perşembe Gününde Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

Star TV'de İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası siliniyor! İşte, Uğur Karakuş - Perşembe Gününde Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

UĞUR KARAKUŞ - PERŞEMBE GÜNÜNDE SÖZLERİ!

Perşembe gününde çeşme başında gözüm

Bir alagöz

Bir alagöz hanıma düştü

Kaşın oynattı gözünde güldü gülende

Kadası canıma düştü

Eleskerem her derdi de hallıyam

Eleskerem her derdi de hallıyam

Hanım sen dertlisen

Hanım sen dertlisen ben yaralıyam

Dedi nişanlıyam, dedi nişanlıyam özge malıyam

Kırıldı kol kanadım yanıma düştü

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan, 43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlamıştır. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.