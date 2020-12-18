Uğur Güneş kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hangi filmlerde oynamıştır? Uğur Güneş hayatı ve biyografisi nedir?

Uğur Güneş kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hangi filmlerde oynamıştır? Uğur Güneş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş 10 Kasım 1987'de doğan, Türk oyuncudur.

İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmaktadır.

FİLM VE DİZİLERİ

Yeniden Başla

Şeytan-ı Racim

Urfalıyam Ezelden

Diriliş Ertuğrul

Seddülbahir 32 Saat

İsimsizler

Bir Zamanlar Çukurova

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu