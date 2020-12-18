Uğur Güneş kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hangi filmlerde oynamıştır? Uğur Güneş hayatı ve biyografisi nedir?
Uğur Güneş kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hangi filmlerde oynamıştır? Uğur Güneş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş 10 Kasım 1987'de doğan, Türk oyuncudur.
İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. Atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterini canlandırmaktadır.
FİLM VE DİZİLERİ
Yeniden Başla
Şeytan-ı Racim
Urfalıyam Ezelden
Diriliş Ertuğrul
Seddülbahir 32 Saat
İsimsizler
Bir Zamanlar Çukurova
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu