Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
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Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu

Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın, yıllar önce yaptığı bir röportaj sırasında çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Uğur Dündar'ın, röportaj için gittiği adreste bir kişiyle tartıştığı ve ikili arasında yumruklaşma yaşandığı görülüyor.

04.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:44

Gökmen Ulu'nun "Olağanüstü Bir Hayat" belgeselinin tanıtımı için paylaştığı Uğur Dündar videosu sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, röportaj için gittiği adreste bir kişiyle tartışan Uğur Dündar, kamerayı kapatmak isteyen kişiye sert tepki veriyor ve yumruklaşma yaşanıyor.

Uğur Dündar'ı hiç böyle görmediniz! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

"HANGİMİZ HANGİMİZİ PARÇALAYACAK BAKALIM"

"Seni parça parça yaparım." diyen kişiye Uğur Dündar, "Hadi parçala bakayım, hangimiz hangimizi parçalayacak bakalım." diyor. Darbe alan Uğur Dündar, "Vurma" uyarısının ardından karşısındaki adamı mikrofonla uzun bir süre dövüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uğur Dündar'ın yıllar önce çekilen bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Uğur Dündar" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
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