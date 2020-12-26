Uğur Akkuş'tan TÜRGEV'e anlamlı bağış

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, eğitime verdiği önemi bir kez daha gösterdi. TÜRGEV(Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı)'e maske bağışı ve eğitim desteği veren Akkuş, öğrencilerin ebru sanatıyla yaptığı hediyeleri ülkenin önde gelen devlet büyükleriyle paylaşarak, öğrencilerin yeteneklerinin ülke çapında tanıtılmasını sağladı.

Bünyesinde 11'i Türkiye'de 4'ü yurtdışında olmak üzere 21 şirket bulunan A&S Yatırım Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, pandemi döneminde 28 gün gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği Global Mask markası ile 16 ülkeye ihracat gerçekleştirip, NATO'nun resmi maske tedarikçilerinden biri olarak adını duyurmuştu. İş yaşamındaki başarıları kadar sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Akkuş, pandemi döneminde birçok vakfa Global Mask markasıyla yüzde yüz yerli üretim maskelerden bağış yapmıştı. Uğur Akkuş bu kez de TÜRGEV(Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı) öğrencilerine eğitim desteğinde bulunarak adından söz ettirdi. TÜRGEV öğrencilerinin ebru sanatıyla yaptıkları birbirinden güzel hediyelerden 300 tane alarak ülkenin önce gelen devlet büyükleri, bakanları, valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri ve gazeteciler ile paylaşan Akkuş, onların bu yeteneklerinin sergilenmesini de sağlamış oldu.





Uğur Akkuş daha önce de Darülaceze, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne maske bağışında bulunmuş,Tohum Otizm Vakfı öğrencilerinin eğitimlerine destek vermiş ve yine maske bağışında bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de meydana gelen depremin ardından depremzedeleri de unutmamış, 1 milyon adet maske, 2 ton dezenfektan ve 10 bin adet su desteği göndermişti.





Kaynak: Snob Magazin