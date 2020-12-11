Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında? Uğur Akkuş'un eşi kimdir? Uğur Akkuş şirketleri neler?
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Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında? Uğur Akkuş'un eşi kimdir? Uğur Akkuş şirketleri neler?

11.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:30
Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında? Uğur Akkuş'un eşi kimdir? Uğur Akkuş şirketleri neler?

Başarılı iş adamı Uğur Akkuş eşinin paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Bunun üzerine vatandaşlar Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş kaç yaşında gibi soruların cevaplarını aradı.

Uğur Akkuş başarılı iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Peki, Uğur Akkuş kimdir?

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.

Uğur Akkuş kimdir, kaç yaşında? Uğur Akkuş'un eşi kimdir? Uğur Akkuş şirketleri neler?

UĞUR AKKUŞ'UN EŞİ KİMDİR?

Uğur Akkuş ünlü isimlerden Ebru Şallı ile evlidir.

UĞUR AKKUŞ ŞİRKETLERİ

Uğur Akkuş, A & S Yatırım Holding 'in kurucu başkanlığını yapmaktadır. A & S Yatırım Holding, bünyesinde; Gayrimenkul – İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Eğitim, Medya ve Perakendeciliğin olduğu, başkan Uğur Akkuş'un temelini attığı, kuşaktan kuşağa aktarılan ticari bilgi birikimiyle 4 ülkede 18 şirketin toplamından oluşmuş, yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

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