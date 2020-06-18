Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
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Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 5 çocuk annesi talihsiz kadın, uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla çekilmiş fotoğrafını görünce canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

18.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:55

Manisa'da yaşayan 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Safüre Muş, iki ay önce sosyal medya üzerinden Süleyman Kundi adında bir adamla tanıştı. İlk görüşte aşık olan Safüre Muş, hemen sevdiği adamın yanına taşındı.

AŞK SARHOŞU EDİP ORTADAN KAYBOLDU

Duyduğu güzel sözler nedeniyle aşk sarhoşu oldu. Evleneceklerine inandı. İki ay içinde Süleyman Kundi ne derse yaptı. 45 yaşındaki Kundi'ye araba hediye etti. Ev alsın diye 165 bin kredi çekti. 2 ayın sonunda bir gün paraları ve arabayı da alan Süleyman Kundi, ortadan kayboldu. Parasız, bir başına sokakta kalan Safüre Muş, dolandırıldığını anladı.

AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Önce polise gidip şikayetçi oldu. Ardından Müge Anlı'ya sığındı. Müge Anlı, hayret verici olayı araştırırken Süleyman Kundi'nin yeni sevgilisi ile çekilmiş fotoğraflarını buldu. Sevdiği adamın yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını gören Safüre Muş, ağlama krizine girdi.

Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Haber Yorumları (2)
URFADAN: pire nin yani nenenin hoşuna gitmiş
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HERİF: adam iki ay parasını yemiş tepe tepete kullanmış
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500
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