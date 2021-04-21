Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir?

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras nereli, mesleği nedir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir?

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras nereli, mesleği nedir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UFUK URAS KİMDİR?

Ufuk Uras, 4 Ocak 1959 tarihinde Üsküdar'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tahsil gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Daha sonra aynı üniversitede yardımcı doçent doktor olarak çalışmaya başladı.

SİYASİ YAŞAMI

Ufuk Uras, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1 Ağustos 2007 tarihinde de Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne (ÖDP) katıldı. 11 Şubat 2008'de de partinin genel başkanlığına seçildi. Ancak 1 Şubat 2009 günü yapılan kongrede görevini Hayri Kozanoğlu'na devretmek zorunda kaldı. 17 Haziran 2009 tarihinde de ÖDP'den istifa ederek Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kuruluşuna katıldı. Daha sonra Demokratik Toplum Partisi'nin 19 kişiye düşüp grupsuz kalmasının ardından, Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini iddia ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti. Bunun yanında Yeşiller ile Sol Gelecek partilerinin de oluşum çalışmalarında yer aldı.

ESERLERİ

ÖDP Söyleşileri, İdeolojilerin Sonu mu?, Başka Bir Siyaset Mümkün, Sezgiciliğin Sonu mu?, Siyaset Yazıları, Alternatif Siyaset Arayışları, Kurtuluş Savaşı'nda Sol