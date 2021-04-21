Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir?

Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras nereli, mesleği nedir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir?

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras nereli, mesleği nedir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

UFUK URAS KİMDİR?

Ufuk Uras, 4 Ocak 1959 tarihinde Üsküdar'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tahsil gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Daha sonra aynı üniversitede yardımcı doçent doktor olarak çalışmaya başladı.

SİYASİ YAŞAMI

Ufuk Uras, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1 Ağustos 2007 tarihinde de Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne (ÖDP) katıldı. 11 Şubat 2008'de de partinin genel başkanlığına seçildi. Ancak 1 Şubat 2009 günü yapılan kongrede görevini Hayri Kozanoğlu'na devretmek zorunda kaldı. 17 Haziran 2009 tarihinde de ÖDP'den istifa ederek Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kuruluşuna katıldı. Daha sonra Demokratik Toplum Partisi'nin 19 kişiye düşüp grupsuz kalmasının ardından, Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini iddia ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti. Bunun yanında Yeşiller ile Sol Gelecek partilerinin de oluşum çalışmalarında yer aldı.

ESERLERİ

ÖDP Söyleşileri, İdeolojilerin Sonu mu?, Başka Bir Siyaset Mümkün, Sezgiciliğin Sonu mu?, Siyaset Yazıları, Alternatif Siyaset Arayışları, Kurtuluş Savaşı'nda Sol

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ufuk Uras kimdir? Ufuk Uras hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 22:51:25. #1.14#

title