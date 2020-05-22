Ufuk Beydemir, 'Gerçek Nerede' ile sevenlerinin karşısında
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Ufuk Beydemir, 'Gerçek Nerede' ile sevenlerinin karşısında

Geçtiğimiz aylarda 2. stüdyo albümü "Kristal Oda"yı tamamlayarak dinleyicilerinin beğenisine sunan Ufuk Beydemir, bu albümdeki şarkılarını ard arda kliplendirmeye ve müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Beydemir, albümde yer alan "Gerçek Nerede?" adlı şarkıyı da sevenlerinin beğenisine sundu

Ufuk Beydemir, 'Gerçek Nerede' ile sevenlerinin karşısında
22.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:17

Albümün kapanışında yer alan, sözlerini 70'li yılların en önemli kadın seslerinden, Şenay Yüzbaşıoğlu'nun yazdığı ve Şerif Yüzbaşıoğlu'nun bestelediği, 1974 yılının en büyük hitlerinden biri olan "Gerçek Nerede"nin akustik performans versiyonunu yapan sanatçı, albümden nostalji dolu bu şarkıyı 46 yıl sonra müzikseverlerle yeniden buluşturuyor.

Şarkı o yıllarda kazandığı büyük başarı sebebiyle başrollerini Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın oynadığı "Yaz Bekarı" adlı filme de ilham kaynağı olmuş ve filmin büyük bir başarı kazanmasında önemli bir rol oynayarak müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti.

UFUK BEYDEMİR'E ARKADAŞLARI DA EŞLİK ETTİ

Kristal Oda albüm kayıtları için stüdyoda ekip arkadaşlarıyla çalışırken, bir anda plansız, spontane olarak Gerçek Nerede'yi akustik gitarla çalıp söylemeye başlayan Ufuk Beydemir'e müzisyen arkadaşları da sazlı sözlü eşlik etmeye başlayınca, ortaya aslında hiç planlanmamış ama çok özel ve çok farklı tınlayan Gerçek Nerede'nin akustik versiyonu çıktı.

"ARKADAŞLARIYLA STÜDYOYA GİRİP..."

Erekli-Tunç stüdyosunun bahçesinde bir anda ortaya çıkan bu versiyona çevredeki apartman balkonlarından insanların da alkışlarla eşlik ettiğini gören sanatçı, hemen o anda arkadaşlarıyla birlikte stüdyoya girerek bu çok özel ve çok farklı akustik versiyonu hem kaydetti, ve& ; o an ki imkanlarla bu canlı performansı video olarak da kayıt altına aldı.

PARÇA 2019'DA KAYDEDİLDİ

2019 sonbaharında tek seferde ve tümüyle canlı olarak kaydedilen bu çok özel akustik versiyonda Akustik gitar ve vokalde Ufuk Beydemir, 12 telli akustik gitarda Ali Can Vatanperver, perküsyon ve geri vokallerde ise sanatçıya müzisyen arkadaşları Cevdet Berkay Yavuz, Cihan Reşit Köse ve Canberk Cebecioğlu eşlik ediyor. Ekibin bu harika canlı performansını video olarak kayıt altına alan ve klibin edit, montaj ve yönetmenliğini üstlenen isim ise Ahsen Eser.

PİYASAYA ÇIKTI

Kristal Oda albümünün en keyifli şarkılarından olan "Gerçek Nerede" bugün saat 15.00 itibariyle YouTube NetD müzik kanalı, tüm müzik televizyonları ve radyolarda aynı anda yayında olacak.

Kaynak: Snob Magazin

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