UFS'nin Gıda Güvenliği Eğitimi Güvenilir Eller Şifresiz Erişime Açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› UFS'nin Gıda Güvenliği Eğitimi Güvenilir Eller Şifresiz Erişime Açıldı - Haberler
Unilever, Güncel

UFS'nin Gıda Güvenliği Eğitimi Güvenilir Eller Şifresiz Erişime Açıldı

Unilever Food Solutions, Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle hazırladığı, gıda güvenliği eğitim ve sertifika programı "Güvenilir Eller"i, şifresiz olarak herkesin erişimine açtı.

31.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:39
UFS'nin Gıda Güvenliği Eğitimi Güvenilir Eller Şifresiz Erişime Açıldı

Eğitimlere ayrıca gıda güvenliği açısından bulaşıcı hastalıklarla ilgili merak edilen soruların yanıtlandığı yeni bir modül de eklendi.

Ev dışı tüketim sektörünün vazgeçilmezi olan ve hem gıda hijyenini hem de kişisel hijyeni kapsayan gıda güvenliği, bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilen bu dönemde özellikle hayati bir konu haline geldi. Ev dışı tüketim sektöründe her iki mutfaktan birine ulaşan Unilever Food Solutions, bu hassasiyetten yola çıkarak 2016 yılından bu yana yaklaşık 52 bin mutfak çalışanına ulaşan "Güvenilir Eller" gıda güvenliği eğitimlerini şifresiz olarak herkese açtı. Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle hazırlanan ve bulaşıcı hastalıklara karşı merak edilen soruların yanıtlarını içeren yeni içerikler de eğitim modülüne eklendi. Eğitimlere www.guvenilireller.com web adresinden "UFS" koduyla ulaşılabiliyor.

Unilever Food Solutions Pazarlama Direktörü Bora Usal "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen KOVİD-19, toplum sağlığı kadar sosyal ve ekonomik yaşama da etki ediyor. "Destekle, İlham Ver ve Geliştir" mottosuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz ve Unilever Food Solutions olarak, içinden geçtiğimiz bu süreci hep birlikte güçlü bir şekilde atlatabilmek için bazı önlemler alarak çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle çalışanlarımızın ve üretim alanlarımızın güvenliği adına kapsamlı önlemler aldık. Tüm servis hizmetlerimizi ve destek hizmetlerimizi çevrim içi ve sanal ortama taşıdık. Ancak UFS olarak bir önceliğimiz daha var: o da ev dışı gıda sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve küresel bilgi birikimiz ile sektörün ihtiyaç duyduğu anlarda onların yanında olmak. Bu nedenle 2016 yılından bu yana 52 bin mutfak çalışanına ulaşan "Güvenilir Eller" gıda güvenliği eğitim programımızı, kişisel hijyen ve gıda hijyeninin her zamanki gibi önem taşıdığı bu dönemde şifresiz olarak erişilebilir hale getirdik" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bizlere mutfaklarında yer veren şeflerimize web sitemiz üzerinden canlı şef desteği veriyor, sorularını yanıtlıyoruz. Catering şirketleri için kumanya, restoranlar için paket servise uygun ve hastaneler için besleyici reçete önerilerimizi web sitemizden paylaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak bir de özellikle mutfak çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığı konusunda yanıt aradığı soruları Gıda Güvenliği Derneği'nin uzmanlığı ile yanıtlayarak eğitim modülümüze ekledik. Eğitimlerimizin içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde de değer yaratacağını umuyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
Sağlık Bakanı: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5.452 arttı Haberler
Sağlık Bakanı: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5.452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Polat Fahrettin Koca Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: UFS'nin Gıda Güvenliği Eğitimi Güvenilir Eller Şifresiz Erişime Açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 12:08:23. #1.15#
title