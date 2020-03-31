UFS'nin Gıda Güvenliği Eğitimi Güvenilir Eller Şifresiz Erişime Açıldı Unilever Food Solutions, Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle hazırladığı, gıda güvenliği eğitim ve sertifika programı "Güvenilir Eller"i, şifresiz olarak herkesin erişimine açtı.

Eğitimlere ayrıca gıda güvenliği açısından bulaşıcı hastalıklarla ilgili merak edilen soruların yanıtlandığı yeni bir modül de eklendi.

Ev dışı tüketim sektörünün vazgeçilmezi olan ve hem gıda hijyenini hem de kişisel hijyeni kapsayan gıda güvenliği, bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilen bu dönemde özellikle hayati bir konu haline geldi. Ev dışı tüketim sektöründe her iki mutfaktan birine ulaşan Unilever Food Solutions, bu hassasiyetten yola çıkarak 2016 yılından bu yana yaklaşık 52 bin mutfak çalışanına ulaşan "Güvenilir Eller" gıda güvenliği eğitimlerini şifresiz olarak herkese açtı. Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle hazırlanan ve bulaşıcı hastalıklara karşı merak edilen soruların yanıtlarını içeren yeni içerikler de eğitim modülüne eklendi. Eğitimlere www.guvenilireller.com web adresinden "UFS" koduyla ulaşılabiliyor.

Unilever Food Solutions Pazarlama Direktörü Bora Usal "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen KOVİD-19, toplum sağlığı kadar sosyal ve ekonomik yaşama da etki ediyor. "Destekle, İlham Ver ve Geliştir" mottosuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz ve Unilever Food Solutions olarak, içinden geçtiğimiz bu süreci hep birlikte güçlü bir şekilde atlatabilmek için bazı önlemler alarak çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle çalışanlarımızın ve üretim alanlarımızın güvenliği adına kapsamlı önlemler aldık. Tüm servis hizmetlerimizi ve destek hizmetlerimizi çevrim içi ve sanal ortama taşıdık. Ancak UFS olarak bir önceliğimiz daha var: o da ev dışı gıda sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve küresel bilgi birikimiz ile sektörün ihtiyaç duyduğu anlarda onların yanında olmak. Bu nedenle 2016 yılından bu yana 52 bin mutfak çalışanına ulaşan "Güvenilir Eller" gıda güvenliği eğitim programımızı, kişisel hijyen ve gıda hijyeninin her zamanki gibi önem taşıdığı bu dönemde şifresiz olarak erişilebilir hale getirdik" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bizlere mutfaklarında yer veren şeflerimize web sitemiz üzerinden canlı şef desteği veriyor, sorularını yanıtlıyoruz. Catering şirketleri için kumanya, restoranlar için paket servise uygun ve hastaneler için besleyici reçete önerilerimizi web sitemizden paylaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak bir de özellikle mutfak çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığı konusunda yanıt aradığı soruları Gıda Güvenliği Derneği'nin uzmanlığı ile yanıtlayarak eğitim modülümüze ekledik. Eğitimlerimizin içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde de değer yaratacağını umuyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler