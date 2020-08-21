Ufo'yu Tenis Topuyla Vurabilirdim" Dünyaca ünlü pop sanatçısı Robbie Williams'ın yıllar önce verdiği bir röportajdaki "UFO gördüm" cümleleri, sosyal medyada yeniden ilgi çekmeye başladı.

Dünyaca ünlü pop sanatçısı Robbie Williams'ın yıllar önce verdiği bir röportajdaki "UFO gördüm" cümleleri, sosyal medyada yeniden ilgi çekmeye başladı. Bu röportajdan sonra oldukça eleştirilen, ancak tüm eleştirilere rağmen geri adım atmayan Robbie Williams "UFO tam tepemdeydi. Elimde bir tenis topu olsaydı, onu onunla vurabilirdim" diyor.

İşte olay yaratan röportajın o bölümü:

"HAYIR, KAFA YAPAN BİR ŞEY İÇMEDİM"

ROBBIE WILLIAMS: "Bazı şeyler yaşadım. Ne olduğunu açıklayamadığım bazı şeyler deneyimledim."

SUNUCU: "Gerçekten mi?"

ROBBIE WILLIAMS: "Evet evet."

SUNUCU: "Burada, Amerika'da mı?"

ROBBIE WILLIAMS: "Evet, bazıları burada, bazıları da kendi ülkemde."

SUNUCU: "O zaman siz UFO konseptine inanıyorsunuz?"

ROBBIE WILLIAMS: "Esrarengizlerdi. Nelerdi onlar, ne denir, bilmiyorum. Ama evet bir tanesini gördüm. Hemen üstümdeydi. Elimde bir tenis topu olsaydı, onu onunla vurabilirdim."

SUNUCU: "Dur dur. Bunu yayınlayacağım. Kafa yapan bir şey almadın değil mi?"

ROBBIE WILLIAMS: "Hayır, kesinlikle hayır."

Kaynak: Space Mag Türkiye