UFC sunucusu Joe Rohan'ın video oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti!

Podcast devi Joe Rohan bilindiği üzere dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu UFC'de sunuculuk görevini üstleniyor. Podcast yayınında eski bir Counter-Strike oyuncusunu ağırlayan yıldız isim, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Joe Rohan ve Twitch dünyası neden karşı karşı gelmişti? İşte detaylar!

Yıldız podcast sunucusu olan Joe Rohan, eski bir Counter-Strike oyuncusuyla yaptığı söyleşi sırasında video oyunlarına geri dönüp dönmeyeceği hakkında açıklamada bulundu. UFC'nin en önemli sunucularından birisi olan Joe, geçtiğimiz aylarda bir röportajında NBA 2K serisi ve Quake Champions gibi oyunlara olan sevgisinden bahsetmişti.

Joe Rohan, bazen video oyunlarına yönelik saldırılarıyla tartışmalara neden olmuştu. Bir noktada bunu "gerçek bir sorun" ve "zaman kaybı" olarak nitelendirdi. Rohan'nın bu yaklaşımı Twitch dünyasının en önemli isimlerinden Ninja dahil olmak üzere birçok yayıncıdan tepki almıştı.

Oyun bağımlılığının gençler üzerinde bir tehdit olarak görev Joe Rohan, çünkü bu tur durumlar sonunda iş, okul, ilişkiler ve hatta banka hesaplarını önemli ölçüde etkileyebileceğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'de, oyun bağımlılığını bir akıl sağlığı bozukluğu olarak nitelendiriyor.

Rogan'ın bu yorumları oyun bağımlılığına dikkat çekmeye yardımcı olmak için yaptığını belirtiyor. Joe Rohan, 100 milyon dolarlık tahmini bir anlaşma ile Eylül 2020 yılından beri Spotify'ın en seçkin en yüksek üçüncü podcast kanalı olarak görev yapıyor. Rohan son podcast yayınında, oyun dünyasının önde gelen isimlerden John Carmack ve Cliff Bleszinski'yi ve tartışmalı siyasiyetçiler Alex Jones ve Ben Shapiro 'yu konuk etti.