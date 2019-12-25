UEFA tüm zamanların en iyi futbol takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
Haberler » Dünya » UEFA tüm zamanların en iyi futbol takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada? - Haberler

UEFA tüm zamanların en iyi futbol takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?

UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede İspanyol ekip Real Madrid zirveye yerleşti. Peki Türk futbol takımları listenin kaçıncı sırasında yer aldı?

25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:09
UEFA tüm zamanların en iyi futbol takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?

Avrupa Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından açıklanan tüm zamanların en iyi futbol takımları arasında Galatasaray, 23'üncü sırayı alarak en başarılı Türk takımı oldu.


UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında 'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, zirveye, Real Madrid yerleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler