UEFA tüm zamanların en iyi futbol takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?

25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:09

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından açıklanan tüm zamanların en iyi futbol takımları arasında Galatasaray, 23'üncü sırayı alarak en başarılı Türk takımı oldu.



UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, zirveye, Real Madrid yerleşti. Euronews.com'da Görüntüle