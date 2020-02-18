UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'İstanbul' temalı top kullanılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul temalı top kullanılacak
18.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren maçlarda İstanbul temalı top kullanılacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, bugün başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turundan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 30 Mayıs'taki final maçına kadar organizasyonda "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlağın kullanılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com