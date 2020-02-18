UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'İstanbul' temalı top kullanılacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'İstanbul' temalı top kullanılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul temalı top kullanılacak

18.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'İstanbul' temalı top kullanılacak

'nde son 16 turundan itibaren maçlarda temalı top kullanılacak.


UEFA'dan yapılan açıklamada, bugün başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turundan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 30 Mayıs'taki final maçına kadar organizasyonda "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlağın kullanılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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