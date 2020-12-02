UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 Aralık sonuçları | İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları! .

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı. Gecenin dev maçında Atletico Madrid, sahasında Bayern Münih ağırladı. Zorlu karşılaşmada kazanan çıkmadı ve puanlar bölüşüldü. İşte Devler Ligi'nde toplu sonuçlar... .

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında günün maçları 8 karşılaşma ile sona erdi. Gecenin dev maçında Atletico Madrid, sahasında Bayern Münih ağırladı. Zorlu karşılaşmada kazanan çıkmadı ve puanlar bölüşüldü. İşte Devler Ligi'nde toplu sonuçlar...

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı.

Liverpool lider olarak üst tura çıktı

D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.

B Grubu'nda ise Inter, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı.

İŞTE DEVLER LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR:

A Grubu



Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3

B Grubu

Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3

C Grubu

Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0

D Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0

Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1





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