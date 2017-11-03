UEFA Kupası maç özetleri / 2 Kasım UEFA Kupası karşılaşmaları

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, Hoffenheim'ı konuk etti. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Visca'nın 90+3'te skoru eşitleyen golü, temsilcimizin küçük de olsa bir ihtimale tutunması anlamına geldi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, konuğu Bundesliga ekibi Hoffenheim'la 1-1 berabere kaldı. Bir puanla grubunda son sırada yer alan temsilcimiz puanını 2'ye yükseltirken Üç puanı bulunan Alman temsilcisi ise puanını 4'e yükseltti.

Grubunda aldığı sonuçlarla işini iyice zor sokan Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz lig yarışına ağırlık verdiğini hissettirirken müsabakaya bir önceki maçta olduğu gibi yine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Buna rağmen Başakşehir ilk yarıda etkili olsa da taraflar devre arasına 0-0 beraberlikle girdi.

İkinci yarıda ise Grillitsch 47'de gol perdesini açtı. Durağan devam eden mücadelede son sözü ise 90+3'te Edin Visca söyledi. Visca'nın golüyle birlikte müsabaka da 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan UEFA'ya tepki

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Hoffenheim ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın Avusturalyalı hakemi Harald Lechner'in maça atanmasının yanlış olduğunu dile getiren Avcı, "Kendi ülkemizde oynarken, hakemleri yerden yere vuruyoruz. Her maçta hedef tahtası yapıyoruz. Bugün Almanya ile oynuyoruz. Sahada komşu ülkesi olan Avusturya'dan hakem var. Sahada ve soyunma koridorlarında Almanca konuşuyorlar. UEFA tarafından yapılan bu atamayı doğru olmadığını düşünüyorum. Hakem yediğimiz golün başlangıcında, oyuncumuza yapılan harekette düdüğü ağzına götürdü ama çalmadı. Bugün hakem yönetimi, kendi hakemlerimizin değerini bilmemiz gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.