Ucuz sigara almak isterken canından oluyordu
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Ucuz sigara almak isterken canından oluyordu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir marketçiyi piyasa fiyatının altından sigara satmak için buluşarak gasp eden cezaevi firarisi zanlıyı yakaladı.

Ucuz sigara almak isterken canından oluyordu
20.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:12

Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir marketçiyi piyasa fiyatının altından sigara satmak için buluşarak gasp eden cezaevi firarisi zanlıyı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, olay 31 Mart 2020 günü saat 01.45 sıralarında Ostim OSB Mahallesi Cevat Dündar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Müşteki G.Ö. vermiş olduğu ifadesinde; kendisinin market işletmecisi olduğunu, tanımadığı bir kişinin işletmekte olduğu markete gelerek piyasa fiyatından daha ucuza 470 paket sigara satmak istemesi üzerine bunu kabul ettiğini söyledi. Şüpheli şahıs ile 31 Mart 2020 saat 01.30' da buluşmak için randevulaştıklarını, buluşma yerine kendisine ait Beyaz renkli Toyota marka araç ile gittiğini ve şüpheli şahısla buluştuklarını anlatan G.Ö. bir müddet şahısla araçta oturduktan sonra zanlının belinden çıkardığı bıçak ile kendisini yaralayarak üzerinde bulunan 5.000 TL nakit parayı ve cep telefonunu aldıktan sonra kendisini araçtan zorla indirerek, kendisine ait Beyaz renkli Toyota marka aracıda Gasp ederek bölgeden ayrıldığını anlattı. G.Ö, olayla ilgili zanlıdan davacı ve şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; şüphelinin olaydan bir süre sonra müştekiden gasp ettiği beyaz renkli Toyota marka araç ile bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt alması üzerine Benzinlik Plaka Sistemine aracın plakası düşmüş, bahse konu akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameraları izlenerek yapılan görüntü incelemelerinde müştekiye ait beyaz renkli Toyota marka araçtan, ağzında medikal maske bulunan bir erkek şahsın indiği, ilk önce akaryakıt aldığı, daha sonra akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan WC yi kullandıktan sonra gasp ettiği araca binerek akaryakıt istasyonundan ayrıldığı tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı müştekiye gösterildiğinde, müşteki şahsı kesin ve net olarak teşhis etti. Müştekinin teşhis işleminden sonra yapılan çalışmalar neticesinde E.Ç. isimli şüphelinin açık kimlik bilgileri tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahsın 2 ayrı hırsızlık suçundan aradığı ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Şüpheli E.Ç.'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda müşteki şahıstan Gasp ettiği Beyaz renkli Toyota marka araç, 5000 TL paranın 4.300TL'si ve Cep Telefonu ile birlikte yakalandı. Şüpheli E.Ç. konu ile ilgili çıkarıldığı mahkemece gece vakti silahla yağma suçundan tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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