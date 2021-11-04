- Uçuşu iptal olunca yolcular havalimanını birbirine kattı

SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanında bazı yolcular, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle ortalığı birbirine kattı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanında yolcular ortalığı birbirine kattı. Geçtiğimiz pazartesi günü Confins şehrine yapılan uçuş, Confins'teki olumsuz hava koşulları sebebiyle kalkıştan sonra iptal edildi ve uçak Guarulhos Havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Uçuş ertesi güne ertelenince bazı yolcular geceyi havaalanında geçirecekleri için tepki gösterdi.

Bazı yolcular, havayolu şirketi çalışanlarına bağırdığı ve bir yolcunun ise eline aldığı metal sütun ile havayolu şirketine ait bankoya saldırdığı görüldü. 5 aylık bebekleri olduğunu belirten yolculardan biri, "Bebeğim hastalanırsa sizi öldürürüm" diyerek havayolu çalışanlarını tehdit etti.

GOL havayolu tarafından yapılan açıklamada ise, ertesi güne ertelenen uçuşta bulunan tüm yolcuların konaklamasının şirket tarafından sağlandığını bildirildi.