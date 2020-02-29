: Uçuşa 30 dakikalık güvercin rötarı

29.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:51

Hindistan merkezli hava yolu şirketi GoAir'e ait uçakta bulunan güvercin uçuşu 30 dakika erteletti.

Hindistan'ın Amhedabad şehrinden Jaipur'a uçuşunu gerçekleştirmek üzere kalkışa hazırlanan Hindistan merkezli hava yolu şirketi GoAir'e ait uçakta güvercin paniği yaşandı. Kalkıştan kısa bir süre önce fark edilen güvercin, uçağa yarım saat rötar yaptırdı. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat, 30 dakikanın ardından güvercini yakalamayı başardı.

Güvercinin uçağa nasıl girdiği henüz bilinmezken uçağa alınan el bagajlarının birinden kaçmış olabileceği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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