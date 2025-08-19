Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?
Gerilim türü yapımları sevenlerin sık sık araştırdığı filmlerden biri olan Uçuş Planı (Flightplan), sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi? İşte tüm detaylar…
2005 yapımı Uçuş Planı filmi, uçak yolculuğu sırasında gizemli bir şekilde kaybolan küçük bir kızın annesi tarafından aranmasını ve bu süreçte yaşanan gerilimi konu alıyor. İzleyicileri koltuklarına kilitleyen film, türünün unutulmaz örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sinemaseverler, Uçuş Planı oyuncuları kimlerdir, film ne zaman vizyona girdi ve çekim aşamaları nerede yapıldı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte filmle ilgili kapsamlı bilgiler…
UÇUŞ PLANI KONUSU NEDİR?
Uçuş Planı, eşi yeni vefat eden havacılık mühendisi Kyle Pratt ve kızı Julia'nın Berlin'den New York'a yaptığı uçak yolculuğunu konu alır. Uçuş sırasında küçük kız gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ancak ne mürettebat ne yolcular kızın varlığını hatırlamaktadır. Kyle, kızını bulmak için çaresizce mücadele ederken hem kendi akıl sağlığını sorgulamak zorunda kalır hem de olayın ardındaki büyük sırrı çözmeye çalışır.
UÇUŞ PLANI OYUNCU KADROSU
Jodie Foster – Kyle Pratt
Peter Sarsgaard – Carson
Sean Bean – Kaptan Rich
Kate Beahan – Stephanie
Michael Irby – Obaid
Erika Christensen, Marlene Lawston, Assaf Cohen, Matt Bomer gibi isimler de filmde rol almaktadır.
UÇUŞ PLANI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizyon tarihleri:
ABD: 23 Eylül 2005
Türkiye: 11 Kasım 2005
Çekim yerleri: Film, büyük ölçüde özel tasarlanmış uçak setlerinde çekildi. Ayrıca Almanya ve ABD'deki bazı stüdyolarda prodüksiyon gerçekleştirildi.