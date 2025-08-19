Uçuş Planı konusu nedir? Uçuş Planı oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?

2005 yapımı Uçuş Planı filmi, uçak yolculuğu sırasında gizemli bir şekilde kaybolan küçük bir kızın annesi tarafından aranmasını ve bu süreçte yaşanan gerilimi konu alıyor. İzleyicileri koltuklarına kilitleyen film, türünün unutulmaz örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sinemaseverler, Uçuş Planı oyuncuları kimlerdir, film ne zaman vizyona girdi ve çekim aşamaları nerede yapıldı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte filmle ilgili kapsamlı bilgiler…

UÇUŞ PLANI KONUSU NEDİR?

Uçuş Planı, eşi yeni vefat eden havacılık mühendisi Kyle Pratt ve kızı Julia'nın Berlin'den New York'a yaptığı uçak yolculuğunu konu alır. Uçuş sırasında küçük kız gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ancak ne mürettebat ne yolcular kızın varlığını hatırlamaktadır. Kyle, kızını bulmak için çaresizce mücadele ederken hem kendi akıl sağlığını sorgulamak zorunda kalır hem de olayın ardındaki büyük sırrı çözmeye çalışır.

UÇUŞ PLANI OYUNCU KADROSU

Jodie Foster – Kyle Pratt

Peter Sarsgaard – Carson

Sean Bean – Kaptan Rich

Kate Beahan – Stephanie

Michael Irby – Obaid

Erika Christensen, Marlene Lawston, Assaf Cohen, Matt Bomer gibi isimler de filmde rol almaktadır.

UÇUŞ PLANI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizyon tarihleri:

ABD: 23 Eylül 2005

Türkiye: 11 Kasım 2005

Çekim yerleri: Film, büyük ölçüde özel tasarlanmış uçak setlerinde çekildi. Ayrıca Almanya ve ABD'deki bazı stüdyolarda prodüksiyon gerçekleştirildi.