Uçurumun kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra kurtarıldı - Haberler
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Uçurumun kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Changzhi kentinde navigasyonun yönlendirmesiyle dar yola giren kamyon, uçurumun kenarında 3 gün boyunca asılı kaldı. Şoför ve araçta bulunan diğer yolcu kamyondan yara almadan çıkmayı başardı.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Changzhi kentinde bir kamyon şoförü, navigasyon mağduru oldu. Geçtiğimiz 1 Ocak'ta navigasyonun yönlendirmesiyle sarp kayalıklar arasındaki dar yola girdiğini fark eden kamyon şoförü, geri manevra yaparken uçurum kenarında asılı kaldı.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Şoför ve araçta bulunan diğer yolcu kamyondan çıkmayı başardı. Aracını kurtarmak için yardım çağıran şoför, navigasyon uygulamasının ağır vasıtalara uygun rotalara ayarlanmadığını söyledi.

3 GÜN SONRA KURTARILDI

Uçurum kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra 3 iş makinesiyle kurtarılırken, Pingshun ilçe polisi dar güzergahın ağır vasıtalar için uygun olmadığını belirtti.

Uçurumun kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra kurtarıldı

Uçurumun kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra kurtarıldı

Uçurumun kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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