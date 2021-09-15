Uçurumdan yuvarlanan turist yaralı olarak kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaparken dere yatağına düşen Rus polis İvan Aratskii (25), yaralı olarak kurtarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Rus polis ülkesine geri döndü.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında İçmeler Mahallesi eski köy hizmetleri kampı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Rusya'da polis olan İvan Aratskii geçtiğimiz hafta cuma günü tatil için tek başına Marmaris'e geldi. Rus polis, dün tatilinin son gününde kaldığı otele 50 metre mesafedeki ormanlık alana öğleden sonra tek başına yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla geri dönüşe geçen Aratskii, karayoluna 400 metre kala patika yolda ayağı kayarak 15 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Hastanede polis tarafından ifadesi alınan İvan Aratskii, "Bir hafta süreyle tatile gelmiştim. Sporu çok seviyorum. Ormanlık alanı görünce dayanamadım ve spor amaçlı gitmeye karar verdim. Havanın kararmasıyla geri dönüşe geçtim. Patika yolda taşları fark etmedim ve ayağım takılarak yuvarlandım. Yanımdaki iplerle kırılan kolumu bağladım ve el feneri ile ışık yaparak yerimi belirledim. Beni buldular. Türk yetkililere çok teşekkür ederim" dedi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Rus turist, otelden çıkış işlemlerini yaptıktan sonra ülkesine döndü.