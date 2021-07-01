Uçurumdan düşerek can veren Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli tanık ifade verdi, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşlarındaki Elif, arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan düşerek can vermişti. Olayın ardından Elif'in arkadaşları tarafından uçurumun kenarında dakikalarca dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında gizli bir tanığın ifade vermesiyle birlikte daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 4 arkadaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulunmuştu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürülmüştü. Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile olay sonrası kaçan 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
DÜŞTÜĞÜ UÇURUMUN KENARINDA DARBEDİLMİŞ
Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre gözyaşı döküyor.
GİZLİ TANIK İFADE VERDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Elif Çakal'ın hayatına kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hürriyet'in haberine göre görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, ortaya çıkan gizli tanığın verdiği ifadeler doğrultusunda Elif'in 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.