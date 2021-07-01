Uçurumdan düşerek can veren Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli tanık ifade verdi, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşlarındaki Elif, arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan düşerek can vermişti. Olayın ardından Elif'in arkadaşları tarafından uçurumun kenarında dakikalarca dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında gizli bir tanığın ifade vermesiyle birlikte daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 4 arkadaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.