Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan'a bağlı Şerifli Mahallesi ile Feke'ye bağlı Uğurlubağ Mahallesi arasında bulunan Ağcapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akgül (39) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 39 yaşındaki Mustafa Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Akgül'ün cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarmanın 1 kişinin öldüğü trafik kazası ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi. - ADANA

Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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