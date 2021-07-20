Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti
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Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinden, en ilginç kurban haberi geldi. Yasin Karadaş, ormana kaçan ineği sabah bulamayınca, akşam yeniden bölgeye gitti. Bu sefer ineği gören Karadaş, olduğu yerden çıkarılamayan kurbanlığı ormanlık alanda kesmek zorunda kaldı.

Kurban bayramında görmeye alışık olduğumuz manzaralar bu kurbanda da yaşandı. Ancak Derince'den daha önce görülmemiş bir kurbanlık kaçma hikayesi geldi. Yasin Karadaş, hayvanla yürüdüğü sırada arkasına baktığında hayvanın olmadığını gördü. Ormanlık alana kaçan inek bulunmayınca Karadaş, eve gitti. Akşam bir umut yeniden ormana dönen Karadaş, ineği bulup, olduğu yerde kesti.

Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti

3 SAAT BOYUNCA KOVALADILAR

Derince Çınarlı Mahallesi'ndeki Kurban Pazarı bölgesinde meydana geldi. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ineği satın alan Yasin Karadaş, hayvanı kesim alanına götürdüğü sırada ipi gevşek olan hayvan kaçtı. Karadaş, Derince Belediyesi'ne bağlı hayvan yakalama timi ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca hayvanı kovaladı. Bu sırada 5 adet uyuşturucu iğne ile vurulan inek, uçurumun kenarında bayılarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı.

Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti

ETLER, YAKINLARI TARAFINDAN ÇIKARILDI

Hayvanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden alamayan Yasin Karadaş, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dik arazide ağaçların arasında bulunan hayvanı çıkartmak için yaklaşık 2 saat boyunca çabaladı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Yasin Karadaş, hayvanı bulunduğu yerde kesme kararı aldı. İtfaiye tarafından güvenli bir bölgeye alınan hayvan, duaların okunmasının ardından kesildi. İneğin etleri, daha sonra sahibi ve yakınları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti

'BELKİ BULURUM' DİYEREK YENİDEN GİTTİM'

Hayvanın kaçışını anlatan sahibi Yasin Karadaş, "Hayvanı aldık. Bize satan vatandaş boynundaki ilmeği bağlamamış. Biz peşimizden geliyor zannediyorduk. Arkamı bir döndüm ki, hayvan yok. Hayvan ormana daldı. O önde, ben arkada ormanda biraz mücadele ettik. Sonra kayboldu. Sonra akşam üzeri ben 'Belki bulurum' diye düşünerek yeniden geldim. Buldum da. Derince Belediyesi ekibine haber verdim. Onlar uyuşturucu iğne yaptılar. Hayvan iğnenin vurulduğu yerde değil de uçurumun kenarında bayıldı ve buraya düştü. Biz de kalktığı zaman yuvarlanmasın diye itfaiyeden yardım istedik. Sağolsunlar hemen gelip müdahale ettiler." dedi.

Sabah kaybettiği ineği, akşam 'Bir umut bulurum' diyerek gittiği ormanda kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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