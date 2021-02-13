Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
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Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı

13.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:40
Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı

MALATYA'da, mesire alanında gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Remziye O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da, mesire alanında gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Remziye O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Yürümek için dışarı çıkan Remziye O., Beylerderesi mevkiinde dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Remziye O.'yu görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye erleri, Remziye O.'yu düştüğü yerden çıkardı. Remziye O., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Remziye O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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