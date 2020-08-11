Uçuruma devrilen aracın şoförü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
11.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:54
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Feke - Kozan Yolu Düzağaç Mahallesi Ağdeğirmen mevkisinde İlker Yıldırım'ın (30) kullandığı 06 MVD 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 12 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan Yıldırım 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA