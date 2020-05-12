Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
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Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü

Mersin'de sokakta uçurtma uçuran küçük çocuk, geri geri adım attığı sırada üstü açık bırakılan kanalizasyon kanalına düştü. Şans eseri hafif yaralanan çocuğun düşme anı ise anbean kaydedildi.

Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
12.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:02

Mersin'in Tarsus ilçesinde uçurtma uçuran bir çocuk, geri geri giderken üstü açık bırakılan kanalizasyon kanalına düşerek hafif yaralandı. Yürekleri ağza getiren olay, çocukları izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

GERİ GERİ GİDERKEN DÜŞTÜ

Tarsus Akşemsettin Mahallesi 160 Sokakta A.Ç.Ç. adlı çocuk, evlerinin sokağında uçurtma uçurtmak istedi. Uçurtması uçarken geri geri giden A.Ç.Ç, bir internet sağlayıcısı firmaya ait olduğu öğrenilen üstü açık kanala düştü. Küçük çocuğun bağırmasıyla çevredekiler hemen açık olan kanala koştular. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre olan kanaldan çocuğu çıkardılar.

Düşme anının saniye saniye güvelik kamerasına yansıdığı olayda hafif yaralanan A.Ç.Ç. ailesine teslim edildi.

Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü

Kaynak: İHA

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