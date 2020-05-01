Üçüncü Parti Xbox Series X Oyunları, Haftaya Gösterilecek
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Üçüncü Parti Xbox Series X Oyunları, Haftaya Gösterilecek

Üçüncü Parti Xbox Series X Oyunları, Haftaya Gösterilecek
01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:32

Xbox Series X ile yapacağımız büyük buluşmanın zamanı yaklaşıyor. Herhangi bir aksilik olmaz ise, bu yılın çeyreğinde rakibi PlayStation 5 ile satışa sunulacak.

Xbox Series X ile yapacağımız büyük buluşmanın zamanı yaklaşıyor. Herhangi bir aksilik olmaz ise, bu yılın çeyreğinde rakibi PlayStation 5 ile satışa sunulacak. Hem Microsoft hem de Sony, kendi bünyelerinde tanıtım hazırlıklarını yapmaya devam ediyorlar. Daha önceden yayınlanan bir raporda, bu ay içerisinde beklenen tanıtımların yapılacağına işaret edilmişti. Microsoft, yaptığı duyuru ile Xbox Series X için çıkacak oyunların tanıtılacağı tarihi verdi.

Amerika menşeli yazılım devi tarafından Xbox Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile yeni nesil konsola çıkacak olan oyunların tanıtımı 7 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan Inside Xbox programı sırasında yapılacak. TSİ 18: 00 sıralarında başlayacak olan canlı yayını, dilerseniz Youtube üzerinden izleyebileceksiniz.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020

Inside Xbox'ta Üçüncü Parti Xbox Series X Oyunları Gösterilecek

Yapılan duyurunun ardından Xbox Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sadece üçüncü parti oyunların tanıtımının yapılacağı eklemesinde bulundu. Birinci parti oyunlar için Yaz mevsimini beklememiz gerekecekmiş.

Bu arada, Fransız yayıncı Ubisoft, dün tanıtımı yapılan Assassin's Creed Valhalla oyununun ilk oynanış fragmanının da sıradaki Inside Xbox programı sırasında gösterileceğini onayladı. Bakalım 7 Mayıs 2020 tarihi için ne tür hazırlıklar yapılıyor?

Kaynak: Tamindir

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