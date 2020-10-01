Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
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Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı

01.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:51

Üçüncü bebeğine hamile olan ABD'li model Chrissy Teigen, sosyal medya hesabından hastane odasından yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini duyurdu.

3. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ABD'li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, hayatlarının en zor günlerini yaşıyor. Kanama yaşayarak bebeğini kaybeden model, yaşadığı büyük acıyı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SONSUZA KADAR AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLACAK"

Geçtiğimiz pazar günü kanama yaşayan Teigen, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kan verilip müdahale edilen ünlü ismin bebeği hayata tutunamadı. Hastane odasında çekilen pozlarını yayınlayarak şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazan Teigen, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak."

Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı

"HASTANEDEN BEBEKSİZ GİDİYORUZ"

Sonra da kaybettiği bebeğine hitaben "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazdı. Chrissy Teigen hastane çıkışı paylaştığı Twitter mesajında da "Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasıl gerçek olabilir" diye yazdı.

2013 yılında hayatlarını birleştiren çiftin 4 yaşında Luna adından kızı 2 yaşında da Miles adında bir oğlu var.

Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Haber Yorumları (1)
NURİ: Allah verdi Allah aldı.
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