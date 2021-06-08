Ücretsiz Parkur İçin Başkan Demirtaş'a Teşekkür Ettiler

ÜCRETSİZ PARKUR İÇİN BAŞKAN DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİLERÖZEL YETENEK SINAVINA HAZIRLANAN 450 ADAYDAN 350'Sİ BAŞARIYI GÖGÜSLEDİİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla 2021 yılı, Mete Adanır Spor Kompleksinde özel yetenek sınavı için hazırlanan parkurda başarıyı yakalayan...

ÜCRETSİZ PARKUR İÇİN BAŞKAN DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİLER

ÖZEL YETENEK SINAVINA HAZIRLANAN 450 ADAYDAN 350'Sİ BAŞARIYI GÖGÜSLEDİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla 2021 yılı, Mete Adanır Spor Kompleksinde özel yetenek sınavı için hazırlanan parkurda başarıyı yakalayan adaylar Başkan Demirtaş'a teşekkür etti.

İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Kompleksinde Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve Bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için açılan ücretsiz hazırlık parkurunda sınava hazırlanan 450 adaydan başarıyı yakalayan 350 aday imkanları sunan ve Belediye Başkanı ve emeği geçen herkese teşekkür dileklerini iletti. Pandemi koşullarının eksiksiz dikkate alınarak zor yetenek sınavına hazırlanan adaylar hem başarının sevincini hem de maddi yönden elde ettikleri kazançla sevinçlerini ikiye katladı.

"Gençlik varsa gelecek var"

Hak ettikleri başarıyı arayarak paylaşan adayların teşekkürlerini kabul eden Başkan Demirtaş, " Belediyemiz çatısı altında var olan imkan ve tecrübeleri gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah sınav sonucunda hepiniz başarılı olup ilçemizi en güzel yerlerde tanıtıp temsil edersiniz. Gençlik varsa gelecek vardır sözünü her zaman düstur edindik ve çalışmalarımızı ona göre yaptık. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Siz yeter ki çalışın biz hep arkanızdayız" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre