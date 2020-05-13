Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
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Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin bir hayli önemli olduğu şu günlerde Uşak'ta, çocuklara ücretsiz balon ve çikolata dağıtımı sırasında çekilen bu görüntüler tepkilere yol açtı. Yapılan etkinlik büyük bir izdihama yol açarken, sosyal mesafe kurallarını unutturdu.

Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
13.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:33

Uşak Belediyesi bugün günler sonra ilk kez dışarıya çıkan çocuklara ücretsiz balon ve çikolata dağıttı. Yapılan etkinlik sosyal mesafe kurallarını unutturdu. Zaman zaman balon almak isteyen çocuklar izdihama sebep oldu.

ÜCRETSİZ BALON DAĞITILDI

Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta da 0-14 yaş grubu çocuklar, günler sonra ilk kez dışarıya çıktı. Havanın da sıcak olması sebebiyle, yüzlerce çocuk parklara akın ederken, Uşak Belediyesinin etkinliği 'Sorumsuzluğun bu kadarına pes' dedirtti. Dışarıya çıkan çocuklar için parklarda ücretsiz balon dağıtıldı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın isminin yazılı olduğu bir kamyon üzerinde ise palyaçolar kenti gezerek çocuklara balon ve çikolata dağıttı.

ÇOCUKLAR İZDİHAMA YOL AÇTI, SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Ücretsiz balon ve çikolataları gören çocuklar kamyonun etrafından zaman zaman izdihama yol açtı. Çocukların yanı sıra büyüklerde ücretsiz dağıtılan balonlardan alabilmek izin kamyonun peşinden koştu. Büyüklerin de salgın hastalık sokmuşcasına, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüldü.

VALİ KOCABIYIK CADDE CADDE GEZEREK HERKESİ UYARMIŞTI

Öte yandan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde cadde cadde gezerek herkesi uyarmıştı. Vali Kocabıyık'ın tüm uyarılarına rağmen bugün çekilen görüntüler de tepki çekti. Uşak genelinde bugün, maskesiz dışarıya çıkmama kararı da alındı.

Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı

Kaynak: İHA

Manşet

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