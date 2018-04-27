Uclg-Mewa Yönetim Kurulu Balıkesir'de Toplandı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu, Balıkesir'de bir araya geldi.

Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit ilçesindeki bir otelde, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya 13 ülkeden 169 üye katıldı.

Türkiye, Lübnan, Afganistan, Filistin, Yemen, İspanya, Kuveyt, Hollanda, Suriye, Senegal, Ürdün, Çekya ve Almanya'dan üyelerin katıldığı ve 3 gün sürecek toplantının moderatörlüğünü UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı.

Lübnan Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Muhammed Saadieh'in de katıldığı toplantıda, gündem maddeleri kabul edildi. Faaliyet raporu, 2017 yılı mali raporu, 31 Mart 2018 tarihli ara rapor, 2018 yılı Ombudsman Raporu da karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı güncellendi, 2018-2020 stratejik öncelikleri onaylandı, üyelik hareketleri görüşüldü ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi sunumlarını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde üç gün sürecek toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panelinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, sürdürülebilir kalkınmanın bir kesişim noktası olarak belirtildiğini Duman, "Biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu devam ettirmek arzusundayız." diye konuştu.

UCLG-MEWA Eş Başkanı Saadieh de UCLG-MEWA olarak 2015 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden sonra dünyanın en büyük ikinci teşkilatı olduklarını belirten Saadieh, "O yüzden bu gündeme özellikle önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu toplantıya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.