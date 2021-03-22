UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı

22.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:16
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı

UCİM Ağrı gönüllüleri düzenledikleri toplantıda bir araya gelerek, çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

UCİM Ağrı gönüllüleri düzenledikleri toplantıda bir araya gelerek, çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

UCİM Ağrı gönüllüleri, Ağrı Barosu konferans salonunda bir araya gelerek kentte yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeler hakkında program düzenleyerek, UCİM bünyesine yeni kişiler aldı. UCİM'in amaçlarının konuşulduğu programda çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için yeni projelerin yapılması için planlamalar yapıldı.

UCİM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım, programın ardından yaptığı röportajda tüm kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini ve üye almaya açık olduklarını ifade ederek, "UCİM çocukların sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, çocukları her türlü duygusal, fiziksel ve cinsel istismardan korumak ve bu olayların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlar. Biz pandemi nedeniyle yapmak istediğimiz çalışmaları tam anlamıyla yapamadık. Pandemiden önce eğitimlerimiz düzenli olarak yapılıyordu. Bundan sonrada pandeminin bitmesinin hemen ardından bütün kurumlara ve ailelere farkındalık eğitimleri vermeyi düşünüyoruz. Çok şükür Ağrı'da bize ihbar gelmedi henüz. Ama böyle bir durumda UCİM ihbar formumuz var. Vatandaşlarımız buradan ihbarda bulunarak suç duyurusunda bulunabilirler. Bu mücadelemizde herkesin bizimle birlikte olmasını istiyoruz. Tüm kurumların, vakıfların, derneklerin bizimle olmasını istiyoruz. Bizim tek amacımız toplumun kanayan yarası olan çocuk istismarını engellemek" dedi. - AĞRI

UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı
UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:16:40. #1.15#
title