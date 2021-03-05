Uçar, "Kartal'ın tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edeceğiz"
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Uçar, "Kartal'ın tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edeceğiz"

05.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:17
Uçar,

İBB BİMTAŞ Kültürel Miras Koruma Müdürü Tolga Yılmaz ve Kartal Belediyesi heyeti, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait hamam, kilise ve mezarların bulunduğu Dragos Arkeolojik Kazı Alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İBB BİMTAŞ Kültürel Miras Koruma Müdürü Tolga Yılmaz ve Kartal Belediyesi heyeti, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait hamam, kilise ve mezarların bulunduğu Dragos Arkeolojik Kazı Alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BİMTAŞ) Kültürel Miras Koruma Müdürü Tolga Yılmaz'a, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş eşlik etti. Ziyaret boyunca, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait hamam, kilise ve mezarların yanı sıra Briyas Sarayı'nın bulunduğu kazı alanını konuklara gezdirerek, bilgilendirmede bulundu.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, incelemeden sonra yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkarılan Dragos Arkeolojik Kazı Alanının, kent tarihi için önemine dikkat çekerek; "Bugün, İBB BİMTAŞ Kültürel Miras Koruma Müdürü Tolga Yılmaz ve heyetini Dragos kazı alanında misafir ediyoruz. İncelemelerden sonra misafirlerimize tarihi alan ile ilgili bilgi verdik. Kartal'ın ve İstanbul'un tarihi ve kent hafızası için çok önemli bir alandayız. Misafirlerimizle beraber burayı nasıl koruyup gelecek kuşaklara aktarabilir ve aynı zamanda nasıl cazibe merkezi haline getirebiliriz bunu konuştuk. Kartal Belediyesi olarak, Kartal'ın tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Uçar, 'Kartal'ın tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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