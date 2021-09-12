Uçar, Başkan Çöl'ü başarılı projelerinden dolayı tebrik etti - Haberler
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Uçar, Başkan Çöl'ü başarılı projelerinden dolayı tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uçar, Başkan Çöl'ü başarılı projelerinden dolayı tebrik etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı'nın Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ilçede gerçekleştirdiği projelerin takdir ettiğini ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı'nın Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ilçede gerçekleştirdiği projelerin takdir ettiğini ifade etti.

24-25. dönem AK Parti Denizli Milletvekili yapan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Bilal Uçar, Başkan Çöl'ü makamında ziyaret ederek kendisiyle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Uçar, Başkan Mustafa Çöl'ü ziyareti sırasında gündemdeki konuları görüşerek, ilçe hakkında Başkan Çöl'den gerekli bilgiler aldılar.

İlçede yapılan ve planlanan projelerinde değerlendirildiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çöl, Uçar ve beraberindeki heyete ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Uçar Sandıklı ziyaretinden ziyadesiyle mutlu olduğunu dile getirerek, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı ilçesinden olmaktan ve çalışkan Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile görüşmekten dolayı memnuniyetini ifade edip, kendisine başarılarının devamını temenni etti. - AFYONKARAHİSAR

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