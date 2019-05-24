"Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde bu yıl Onur Ödülü'ne sinema ve tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü.

Opera Sahnesinde bu yıl "Hikayem 22.0" temasıyla düzenlenen festival ödül töreninin sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar üstlendi.

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde, bu yıl Onur Ödüllerine sinema ve tiyatro sanatçıları Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk layık görüldü.

Sumru Yavrucuk ödülünü, yazar Meena Karnik'in elinden aldı. Yavrucuk, bu ödülü almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, seçici kurula teşekkür etti.

Ayla Algan'a ödülünü FIPRESCI üyesi Sarah Skoric takdim etti. Algan dakikalarca sahnede ayakta alkışlandı.

Ayla Algan, "Bir ödül töreninin 22 sene boyunca devam etmesi çok önemli. Tebrik ediyorum herkesi ve çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Ödüllerini yönetmen Yavuz Özkan'a armağan ettiler

Festival "Bilge Olgaç Başarı Ödülleri"ni sinema ve belgesel yönetmeni Pelin Esmer ve oyuncu Meltem Cumbul aldı.

Pelin Esmer ödülünü tiyatro sanatçısı Ayşenil Şamlıoğlu'nun elinden aldı.

Esmer, ödülünü geçtiğimiz günlerde hayata veda eden yönetmen Yavuz Özkan'ın anısına aldığını belirterek, bu ödüle kendisini layık gören herkese teşekkür etti.

Meltem Cumbul'a ise ödülünü yönetmen Mania Akbari verdi. Cumbul, ödülünü alırken, "Bu ödülü 1994'te sinemaya ilk adımımı attığım Bir Sonbahar Hikayesi filminin yönetmeni ve senaristi Yavuz Özkan anısına alıyorum." diye konuştu.

"Genç Cadı" oyuncu ödülü ise yönetmen Sefa Öztürk'ün "Güven" filminde oynayan Gözde Çığacı'ya verildi.

Ödülünü Şencan Güleryüz'ün elinden alan Çığacı, annesi ve babasına kendisini özgür bir kadın olarak yetiştirdikleri için teşekkür ederek, "İyi ki beni bu kadar cadı yetiştirdiler. Cadı olmak çok güzelmiş." dedi.

Tema ödülü ise Kadın Eserleri Kütüphanesi ile Bilgi Merkezi Vakfına verildi.

"İşimi aşkla ve sevgiyle yaptım"

Tören sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Sumru Yavrucuk, Opera Sahnesi'nin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, "40 yıl önce şan bölümü öğrencisiyken, Opera Sahnesi'nde sahneye çıktım. Bir seyircinin sıcaklığı geldi. Bir sahne kokusu geldi, içime çektim ve bunca zaman nasıl geçti anlamadım bile. İşimi aşkla ve sevgiyle yaptım." dedi.

Onur ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Yavrucuk, "Onur ödülü verdiklerine göre artık biraz bir şeyler mi oluyor diye düşünmüyor değilim." dedi.

Yavrucuk, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'ni eskiden beri takip ettiğini, ilk zamanlarda 3,5 kadının dayanışmasıyla oluşan grubun, bugün kıtalara yayıldığını, bundan bir kadın oyuncu olarak gurur duyduğunu söyledi.

"Bir sanatçı ancak yeni oyuncular yetiştirirse ölümsüz oluyor"

Ayla Algan ise bu ödülü almanın kendisi için çok büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Buraya gelmem mucize. Yatıyordum, rahatsızdım. Allah bana güç verdi ve ödülümü aldım. 22 yıldır bu festivalin yapılması çok hoşuma gitti. İyi ki bugünü gördüm. Bütün çabamı harcadım ve buraya geldim, bu başarım da biyografime girdi." dedi.

Gençlere sinema ve oyunculuk dersi verdiğini aktaran Algan, oyuncuların eğitimlerin sonunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sertifika aldıklarını belirtti.

Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy gibi başarılı oyuncuları yetiştirdiğini söyleyen Algan, "Bir sanatçı ancak yeni oyuncular yetiştirirse ölümsüz oluyor." dedi.

Anadolu Ajansına teşekkür eden Algan, "Milli Mücadeleden beri anılarımızı yazan Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Kimse teşekkür etmiyor. Büyük iş yapıyor aslında. Alkışlıyorum sizi." dedi.

Kaynak: AA