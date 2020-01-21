Uçan raketler Şanlıurfa için geliyor

21.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:40

Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, Gençlik Spor İl Şube Müdürü Nesih Çiftçi'nin de bulunduğu ziyarette, Hitit Pazarlama Müdürü Ebru Kılıçer ve Pazarlama Uzmanı Gizem Mercimekçi, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Genel Sekreteri Seyfettin Şahan ve Federasyon Şanlıurfa İl Temcilsici Bilal Özalp, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'e projenini detayların anlatarak bir süre sohbet ettiler.

Çocukları masa tenisi ile tanıştırırken, spor yoluyla yaşam becerilerinin desteklenmesini amaçlayan proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve orta dereceli okullara masa tenisi ekipmanları hediye edilecek. Masa, raket ve topların bağışlanacağı proje kapsamında, her okuldan en az bir öğretmene 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörlüğü eğitimi verilecek. Federasyon tarafından verilecek eğitim sonrasında sertifikalı antrenör olacak öğretmenler okullarda öğrencilerine masa tenisi eğitimi verecekler.

Şanlıurfa'da projeye dahil olacak okulların katılımıyla Mart ayının sonunda yapılacak şenlik sonrası ekipmanlar okullara dağıtılacak.

Kaynak: Bültenler