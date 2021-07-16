Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı

Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'nın Sardinya adasında bir evin çatısına, içinde 8.5 kg kokain bulunan bir çanta düştü.

İtalya'nın Sardinya adasında bir evin çatısına, içinde 8.5 kg kokain bulunan bir çanta düştü. 9 milyon Euro değerindeki kokaini yanlış hedefe attığından şüphelenilen bir hafif uçak pilotu gözaltına alındı.

Oristano kentine bağlı Baratili San Pietro kasabasındaki evin sahipleri, çatılarına bir nesnenin düşmesi ve güneş panellerini kırması üzerine jandarmayı aradı. Çantadan piyasa değeri 9 milyon euro'nun üzerinde saf kokain çıktı.

Geçen 28 Mart'ta yaşanan bu olayın ardından başlatılan soruşturmada güvenlik güçleri bölgeden geçen uçakların kayıtlarını incelemeye aldı. Aylar süren incelemeler ve tanık ifadeleri sonrası dün bir hafif uçak pilotu gözaltına alındı.

Almanya'dan Sardinya adasındaki Cagliari Elmas Havaalanı'na iniş yapmasının ardından gözaltına alınan pilot Francesco Rizzo, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor.

28 yaşındaki pilot Francesco Rizzo'nun uyuşturucuyu önceden belirlenen bir noktada alıcılara teslim etmek isterken yanlış yerde uçaktan attığı tahmin ediliyor.

Yapılan incelemelerde, Rizzo'nun 28 Mart'ta Roma'dan bir Cessna uçakla Sardinya'ya gittiği ve ada üzerinde 20 dakika boyunca radardan kaybolarak çok alçaktan uçtuğu belirlendi. Pilotun alçaktan uçarak çantayı alıcılara teslim etmesi gereken noktayı bulmaya çalıştığı ancak hedefi şaşırdığı tahmin ediliyor.

Kokaini pilota temin edenlerin ve alıcıların tespit edilmesi çalışmaları ise sürüyor.

İtalyan basını haberi, "gökten kokain yağdı", "Sardinya semaları Güney Amerika gibi" şeklinde ifadelerle duyurdu. Haberlere göre Sardinya adasında ilk kez böyle bir uyuşturucu teslimatı ortaya çıksa da güvenlik güçleri daha önce de benzer şekilde uçaktan uyuşturucu teslimatı yapılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Alper Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:36:43. #1.14#

title