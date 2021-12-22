Uçakta kedi emziren kadının videosu sosyal medyada bir anda gündeme oturdu - Haberler
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Uçakta kedi emziren kadının videosu sosyal medyada bir anda gündeme oturdu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Uçakta kedi emzirdiği iddia edilen kadının görüntüsü bir anda sosyal medyada gündeme oturdu. Söz konusu anlar, TikTok ve Twitter'da milyonlarca görüntülenme aldı.

Sosyal medya, uçakta kedi emzirirken görüntülendiği belirtilen kadının videosunu konuşuyor. Twitter'da ve TikTok'ta yayınlanan video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Söz konusu videodaki kadının, kedisini emzirdiği iddia edildi.

YANINDAKİ ADAM RAHATSIZ OLDU

Yine iddialara göre kadının yanındaki adam, durumdan rahatsız olarak uçak görevlilerine haber verdi. İkilinin yanına gelen uçak görevlileri, kadının bu duruma son vermesini rica etti.

KUCAĞINDAKİ KEDİYİ GÖSTERMEDİ

Kadın, yetkililerin ricasına rağmen kediyi kucağından indirmedi ve üzerindeki örtüyü açmadı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, ilk kez karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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