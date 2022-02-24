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Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı

İngiltere'den kalkarak İrlanda'ya giden bir uçakta, kadın yolcunun yanında mastürbasyon yaparken yakalanan 25 yaşındaki Loan Remi Makula isimli genç, çıkarıldığı mahkemede 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin Manchester kentinden İrlanda'nın Shannon kentine doğru havalanan uçakta meydana gelen olay, büyük skandal yarattı. Uçaktaki bir kadın yolcunun yanında oturan Loan Remi Makula isimli genç, iddialara göre cinsel organını çıkarak mastürbasyon yaptı. Bu sırada hemen yan tarafındaki kadın da bu anlara şahit oldu.

UÇAK PERSONELİNE HABER VERDİ

Talihsiz kadın yolcu, şahit olduğu çirkin olayın ardından durumu uçak personeline bildirdi. Uçağın havalimanına inmesinin ardından Loan Remi Makula gözaltına alındı.

Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı

3 AY HAPİS CEZASI

Ennis Bölge Mahkemesi'nde yargılanması devam edilen Makula hakkındaki ceza bugün belli oldu. Daha önce de trafikte işlediği suçlar nedeniyle hakkında mahkumiyet bulunan şahıs, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın yargıcı Mary Larkin ise Makula'nın istismarını "çirkin" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik, Polis, Uçak, Cinsellik, Dünya, Haberler

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