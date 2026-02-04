Haberler

Hosteslerin Müdahalesiyle Uçaktan İnen Yolcu Helallik İstedi

Güncelleme:
İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalandırmak için pist başına ilerlerken bir yolcu, rahatsızlandığını belirterek kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan indirilen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Yolculardan biri, uçağın kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi. Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu. Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, "Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Uçak





