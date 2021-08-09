Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
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Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

36 yaşındaki İngiliz şarkıcı Lily Allen, meslektaşı Liam Gallagher'le birlikte 2009 yılında uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. İşte detaylar...

İngiltere'de bir radyo programına katılan Lily Allen, yaptığı itirafla sevenlerini şaşkına çevirdi.

Daha önce bir otobüsün içerisinde kocasını aldattığını söyleyen genç şarkıcı, bu sefer de uçakta cinsel birliktelik yaşadığını açıkladı.

"ÇILGINCA BİR DENEYİMDİ"

Lily, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali'nde konser vermek için Japonya'ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Allen, "Liam Gallagher ile uçakta cinsel birliktelik yaşadım. Çılgınca bir deneyimdi. Sonuçta geçti gitti. Üzerinde çok fazla durmamak lazım" dedi.

Liam Gallagher o sıralarda All Saints grubu solistlerinden Nicole Appleton ile evliydi.

İngiliz şarkıcı Lily Allen, geçtiğimiz yıl Stranger Things adlı dizi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour ile Las Vegas'ta evlenmişti.

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti
Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Kaynak: Snob Magazin

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