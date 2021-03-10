Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış
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Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış

10.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:02

Antonio Sena adlı pilot Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdi. Pilot kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

Brezilya'da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı Sena'nın acil niş sonrası uçaktan atladı. Yere çakılan uçağın ise alevler için yandığı ifade edildi.

YETKİLİLER UMUDU KESMİŞTİ

Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena'yı aramaya başladı. Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi. Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış

ORMANDA 36 GÜN YAŞADI

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.

Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
FİLM: Buna benzeyen bir film JUNGLE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AŞKİTO: Yakında bunun filmi çevrilir
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
500
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