Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada

Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada

Batman'da, Ankara seferi için kalkış yapan uçağa yıldırım çarptı. Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada

Batman'da dün akşam Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseldiği sırada yıldırım düştü. Uçağın çok yakınında gerçekleşen yıldırımın düşme anı kamera ile görüntülendi.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı, dün akşam saat 20.00'da havalandığı sırada yıldırım düştü. Düşen yıldırım uçağın çok yakınından geçti. Uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir bölge yakınındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HERHANGİ BİR TEHLİKE YAŞANMADI

THY yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşanmadığını ve zamanında Ankara'ya indiğini belirtti.

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