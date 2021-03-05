Uçağı kim icat etti? Uçağı kim, ne zaman buldu?
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Uçağı kim icat etti? Uçağı kim, ne zaman buldu?

05.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:52
Uçağı kim icat etti? Uçağı kim, ne zaman buldu?

Uçak tarihte icat edilmiş en önemli buluşlardan biridir. Uçağın kimin tarafından icat edildiği de hemen hemen hepimizin merak ettiği bir konudur. Son aylarda uçağın kimler tarafından icat edildiği araştırılmaktadır. Peki, uçağı kim icat etti? Uçağı kim, ne zaman buldu?

Uçak günümüzde en hızlı olan motorlu araçlardan birisidir. Günümüzde seyahatin en hızlı seçeneği olan uçağın kimler tarafından ve hangi tarihte icat edildiği de bir hayli fazla merak edilmektedir. Uçak icat edilmesinin bir hikayesi de bulunmaktadır.

UÇAĞI KİM İCAT ETTİ?

Wright Kardeşler, Orville, Wilbur, tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Amerikalı kardeşlerdir.. 18 Ağustos 1871 yılında Alphonse Pénaud, ilk defa yapısal dengeli model uçağı Tuileries Bahcesi, Paris'te Société de Navigation Aérienne kurumu gözetiminde 11 saniyede 40 m uçurarak havacılıkta yeni bir çığır açmıştı.

İlk motorlu uçağı da Wright kardeşler icat etmiştir. Gökyüzünde uçmayı hayal eden bu iki kardeşin defalarca yapılan deneyler sonucunda ilk motorlu uçak icat edilmiştir. Bu iki mucit kardeşin yapmış olduğu ilk motorlu uçak yaklaşık olarak 120 metre uçmuş ve havada 12 saniye boyunca kalmıştır. Başarılı bir şekilde yere iniş yaptıktan sonra insanlık açısından en önemli buluşlardan olan uçağı icat ettiklerini açıklamışlardır.

Uçağı Kim İcat Etti?

Uçağın tek bir mucidi değil birden fazla mucidi bulunmaktadır. Uçak Amerikalı mucitler olan Orviller Wright ve Wilburg Wright adında iki kardeş tarafından icat edilmiştir.

Uçak Ne Zaman Bulundu?

İlk motorlu uçak 17 Aralık 1903 tarihinde bulunmuştur.

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