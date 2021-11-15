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Üç otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üç otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman Atatürk Bulvarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Atatürk Bulvarında 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet ilköğretim Okulu önü Atatürk Bulvarında meydana geldi. Erkan Demir yönetimindeki 44 PN 953 plakalı Opel marka otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Er yönetimindeki 44 ER 914 Tofaş marka otomobil ve Abuzer Güngör yönetimindeki 44LP 060 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada aynı araçta bulunan Erkan Demir, Hanife Demir ve Zümre Demir yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Üç otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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