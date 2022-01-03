Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, dizi çekimleri durduruldu - Haberler Magazin
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Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, dizi çekimleri durduruldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Show TV'nin iddialı dizisi Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüse yakalandı. Sette başka koronavirüs vakalarının da çıkmasıyla dizi çekimi ertelendi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi. Son olarak 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirciyle buluşan Üç Kuruş'un setinde koronavirüs krizi yaşanmaya başladı.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Instagram hesabından paylaşım yapan gazeteci Birsen Altuntaş, 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm için sete çıkmaya hazırlanan Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığını söyledi. Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.

Setteki vakaların ardından Üç Kuruş'un dizi çekimleri ertelendi.

Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, dizi çekimleri durduruldu

Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, dizi çekimleri durduruldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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