Üç Kuruş son bölüm izle! SHOW TV Üç Kuruş 15. bölüm full HD izle! Üç Kuruş 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisi 15. bölümü yayınlandı. SHOW TV Üç Kuruş 15. bölüm izleyemeyenler Üç Kuruş son bölüm izle! SHOWTV Üç Kuruş 15. bölüm izle! Üç Kuruş son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak haberimizde...

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla'nın Efe'den hesap sorduğu tanıtımda Kartal'ın Ferhan'ı kaçırmasının ardından ikili arasındaki gerilim artıyor. Polisler, Kartal'ın evine baskın yaparken Ferhan'ın ormanlık alanda birine saldırdığı görülüyor. Kartal ve Efe'nin peşindeki adamlardan kaçmaya çalıştıkları anlar ise heyecanı yükseltiyor. Ormanın içinde panik halinde kaçan Neriman, Baybars'ı görünce şoke olurken yıllar sonra karşılaşan ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KURUŞ 15. BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

Haberler.com - Gündem