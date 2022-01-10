Üç Kuruş ne zaman? Üç Kuruş saat kaçta? Üç Kuruş günü mü değişti? Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Üç Kuruş hangi günler yayınlanıyor? Üç Kuruş Pazartesi günü mü yayınlanıyor? Üç Kuruş bugün var mı?

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

Fakat dizinin yeni bölümü bugün yani 10 Ocak günü ekranlara gelmeyecek. Dizi 1 hafta daha yılbaşı arasındadır. Bundan dolayı dizinin yeni bölümü haftaya 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacaktır.

SHOW TV 10 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 - Üç Kuruş (Tekrar)

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 9. Bölümünde; Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal Çaka (Uraz Kaygılaroğlu): Çıngıraklı mahallesinin lideridir.

Efe Tekin (Ekin Koç): Organize Büro'nun asi, idealist komiseridir.

İrfan Kahraman (Diren Polatoğulları): Seri katildir.

Bahar Yöndel (Nesrin Cavadzade): Nezih'in kızıdır.

Leyla Çaka (Aslıhan Malbora): Kartal'ın kız kardeşidir.

Neriman Çaka (Nursel Köse): Kartal'ın halasıdır.

Oktay Çaka (Civan Canova): Kartal'ın babasıdır.

Nezih Yöndel (Zafer Algöz): Bahar'ın babasıdır.

Baybars (Kadir Çermik): Mafya babasıdır.

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